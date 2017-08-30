С 1 сентября школьники и студенты Москвы и Московской области снова будут пользоваться льготным проездом в электричках
30.08.2017, 17:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учащиеся вновь смогут пользоваться льготным проездом в Москве и Московской области. С 1 сентября до 15 июня 2018 года билеты на пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) школьникам и студентам очной формы обучения будут продавать за полцены.
50-процентную скидку предоставят при предъявлении социальной карты учащегося, студенческого билета или справки с места учебы. На территории столицы для студентов-очников такая льгота предусмотрена не только на разовый, но и на абонементный билет «Ежедневно» сроком действия 30 календарных дней.
«Уже традиционно правительства Москвы и Московской области обеспечивают школьникам и студентам возможность льготного проезда на пригородных поездах МТ ППК. Это позволяет учащимся заметно экономить в течение учебного года», — отметил начальник отдела организации пассажирских перевозок АО «МТ ППК» Юлия Бузина.
50-процентную скидку предоставят при предъявлении социальной карты учащегося, студенческого билета или справки с места учебы. На территории столицы для студентов-очников такая льгота предусмотрена не только на разовый, но и на абонементный билет «Ежедневно» сроком действия 30 календарных дней.
«Уже традиционно правительства Москвы и Московской области обеспечивают школьникам и студентам возможность льготного проезда на пригородных поездах МТ ППК. Это позволяет учащимся заметно экономить в течение учебного года», — отметил начальник отдела организации пассажирских перевозок АО «МТ ППК» Юлия Бузина.
Источник: Мэрия Москвы