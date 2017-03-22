ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страховщики ОСАГО заключили более 1 млн договоров в электронном виде с середины 2015 года, когда этот проект стартовал в добровольном виде. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

«С начала 2017 года, когда продажи электронных полисов для страховщиков ОСАГО стали обязанностью, было заключено более 600 тыс. таких договоров. Это гораздо больше того, что страховщики продали за полтора года добровольного е-ОСАГО», – сообщил президент РСА.

Так, в период с 1 января по 21 марта 2017 года было заключено 627 тыс. договоров е-ОСАГО. В 2016 году их число составило 331 тыс., в период с 1 июля по 31 декабря 2015 года – 56 тыс. договоров. Таким образом, общее число превысило 1 млн полисов е-ОСАГО, сообщает пресс-служба РСА.

В среднем в сутки автовладельцы заключают со страховщиками 7,7 тыс. договоров в электронном виде, в отдельные дни этот показатель достигает 15 тыс. договоров.

Наибольшее количество договоров ОСАГО в электронном виде заключается в таких регионах, как Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области, Ставропольский край.