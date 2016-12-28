Столичное метро и МЦК впервые будут работать всю новогоднюю ночь
28.12.2016, 16:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ночная работа метро позволит москвичам и туристам встретить Новый год дома или в гостях и продолжить празднование на улицах и в парках столицы. О том, как будет работать городской транспорт в дни празднования Нового года и Рождества, на заседании Правительства Москвы доложил заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Впервые всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в столице будут доступны метро, Московское центральное кольцо (МЦК), все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта — в общей сложности 153, это 16 процентов от общего количества. «Это, конечно, внесёт большой вклад в то, чтобы миллионы москвичей смогли посетить мероприятия обширной программы, которую подготовило Правительство Москвы для новогоднего отдыха», — пояснил Максим Ликсутов. В подземке поезда пойдут с интервалами до 10 минут, а по МЦК — до 12.
«Хочу сказать, что в этом году с учётом того, что у нас метро и центральное кольцо работают в круглосуточном режиме, мы в 10 раз увеличиваем количество автобусов, трамваев, троллейбусов, которые выйдут на улицы города. Их будет около 1500. И это всё, конечно, сделано для удобства москвичей», — уточнил заммэра.
В рождественскую ночь с 6 на 7 января время работы общественного транспорта тоже планируется продлить. Метро и МЦК развезут пассажиров до 02:00. Наземным городским транспортом все желающие смогут воспользоваться до 03:00. Это 162 маршрута, что составляет 17 процентов от общего количества подвижного состава.
Продлят и время движения поездов пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи — в среднем до 03:00. С 1 по 7 января пригородные электрички будут курсировать по расписанию субботы, а составы «Аэроэкспресс» — в штатном режиме. «По нашим подсчётам, во время новогодних праздников пригородными поездами воспользуются около 4,5 миллиона пассажиров», — уточнил заммэра.
Информация о движении транспорта, перекрытиях и ограничениях движения размещена на едином транспортном портале Москвы.
Впервые всю новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в столице будут доступны метро, Московское центральное кольцо (МЦК), все ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта — в общей сложности 153, это 16 процентов от общего количества. «Это, конечно, внесёт большой вклад в то, чтобы миллионы москвичей смогли посетить мероприятия обширной программы, которую подготовило Правительство Москвы для новогоднего отдыха», — пояснил Максим Ликсутов. В подземке поезда пойдут с интервалами до 10 минут, а по МЦК — до 12.
«Хочу сказать, что в этом году с учётом того, что у нас метро и центральное кольцо работают в круглосуточном режиме, мы в 10 раз увеличиваем количество автобусов, трамваев, троллейбусов, которые выйдут на улицы города. Их будет около 1500. И это всё, конечно, сделано для удобства москвичей», — уточнил заммэра.
В рождественскую ночь с 6 на 7 января время работы общественного транспорта тоже планируется продлить. Метро и МЦК развезут пассажиров до 02:00. Наземным городским транспортом все желающие смогут воспользоваться до 03:00. Это 162 маршрута, что составляет 17 процентов от общего количества подвижного состава.
Продлят и время движения поездов пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи — в среднем до 03:00. С 1 по 7 января пригородные электрички будут курсировать по расписанию субботы, а составы «Аэроэкспресс» — в штатном режиме. «По нашим подсчётам, во время новогодних праздников пригородными поездами воспользуются около 4,5 миллиона пассажиров», — уточнил заммэра.
Информация о движении транспорта, перекрытиях и ограничениях движения размещена на едином транспортном портале Москвы.