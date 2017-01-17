Строительство южного дублёра Кутузовского проспекта планируют начать в 2017 году
17.01.2017, 16:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строительство южного дублёра Кутузовского проспекта от Аминьевского до Минского шоссе планируется начать уже в этом году, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Новая магистраль длиной 11,5 километра будет иметь шесть полос для движения в обе стороны. Она пройдёт по территории промзоны Очаково, далее — вдоль Киевского направления Московской железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово», — отметил он.
Трасса будет включать восемь путепроводов, две разворотные эстакады на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца и четыре моста через реку Сетунь. Также проектом предусмотрено строительство четырёх подземных переходов, установка шумозащитных экранов и обустройство велодорожек.
Строительство будет вестись за счёт города, без привлечения средств инвесторов. «Проезд по новой дороге станет бесплатным», — добавил заммэра.
«Новая магистраль длиной 11,5 километра будет иметь шесть полос для движения в обе стороны. Она пройдёт по территории промзоны Очаково, далее — вдоль Киевского направления Московской железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово», — отметил он.
Трасса будет включать восемь путепроводов, две разворотные эстакады на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца и четыре моста через реку Сетунь. Также проектом предусмотрено строительство четырёх подземных переходов, установка шумозащитных экранов и обустройство велодорожек.
Строительство будет вестись за счёт города, без привлечения средств инвесторов. «Проезд по новой дороге станет бесплатным», — добавил заммэра.