Трамвайное депо имени Апакова в Москве отреставрируют
12.01.2017, 16:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исторические здания трамвайного депо имени Апакова, которые расположены на улице Шаболовке, владение 9, строения 1–9 (ЦАО), отреставрируют. Заявку на оформление градостроительного плана земельного участка одобрила Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
Общая площадь строений депо — 20,5 тысячи квадратных метров. Комплекс построек представляет собой историческую и культурную ценность. В частности, главное здание депо (строение 1) возвели по проекту Владимира Шухова. Оно является уникальным памятником промышленной архитектуры начала XX века. Строение 3 — «Административный корпус Замоскворецкого депо, 1910 год, архитектор М.Н. Глейнинг» — является объектом культурного наследия.
После проведения реставрации площадь и исторический облик депо имени Апакова не изменятся. Трамвайное депо было открыто в 1909 году (прежнее название — Замоскворецкий трамвайный парк) и является старейшим предприятием городского электрического транспорта Москвы.
Общая площадь строений депо — 20,5 тысячи квадратных метров. Комплекс построек представляет собой историческую и культурную ценность. В частности, главное здание депо (строение 1) возвели по проекту Владимира Шухова. Оно является уникальным памятником промышленной архитектуры начала XX века. Строение 3 — «Административный корпус Замоскворецкого депо, 1910 год, архитектор М.Н. Глейнинг» — является объектом культурного наследия.
После проведения реставрации площадь и исторический облик депо имени Апакова не изменятся. Трамвайное депо было открыто в 1909 году (прежнее название — Замоскворецкий трамвайный парк) и является старейшим предприятием городского электрического транспорта Москвы.