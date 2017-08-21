ОРЕАНДА-НОВОСТИ Северо-восточный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) метро от станции «Рубцовская» до «Авиамоторной» планируется открыть к концу следующего года, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Мы весь этот участок освоили и рассчитываем запустить его к концу 2018 года. Работы идут по графику», - сказал М. Хуснуллин.



Глава Стройкомлекса отметил, что здесь были сложности с выносом коммуникаций.



«В районе строительства станции «Авиамоторная» находилась огромная тяговая электроподстанция Мосгортранса. Мы все вопросы решили и построили тяговую подстанцию в новом месте. Сейчас ничто не мешает работать на этом участке», - подчеркнул М. Хуснуллин.



По его словам, станция метро «Авиамоторная» имеет очень сложную конфигурацию.



«Помимо огромного количества инженерных сетей, которые выносили практически целый год, здесь расположен сложный переход через железную дорогу. Железная дорога находится в заглублённом рельефе, под ней предстоит проложить пешеходный переход. Таким образом, будут связаны два района. Все трудности в подготовке площадки уже преодолены, строители работают круглосуточно. Более 3600 человек трудятся на этом участке», - заключил заммэра.



Напомним, в сентябре начнётся проходка тоннеля от станции метро «Лефортово» в сторону «Авиамоторной» Третьего пересадочного контура метро. Уже начался монтаж тоннелепроходческого комплекса. За шесть месяцев он пройдёт под землёй 1274 метра, в том числе под промзоной и железнодорожными путями Казанского направления.