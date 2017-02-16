"Уральские авиалинии" открыли новый рейс
16.02.2017, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает новый рейс из Краснодара в Хабаровск c посадкой в Иркутске и обратно.
С 14 мая 2017 года у пассажиров появится уникальная возможность путешествовать удобным маршрутом по выгодным ценам:
Тариф Краснодар - Иркутск от 13050 руб.
Тариф Краснодар - Хабаровск от 13720 руб.
Тариф Иркутск - Хабаровск от 11250 руб.
Рейсы У6-695/696 будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям/понедельникам на комфортабельных авиалайнерах Airbus, оборудованных салонами класса "Бизнес" и "Эконом".