"Уральские авиалинии" запустят из Пулково новые полеты в Узбекистан
30.08.2017, 22:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 сентября 2017 г. откроет прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан). Полёты по новому направлению будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Airbus 320 один раз в неделю по средам, обратно - по четвергам.
Один из крупнейших населённых пунктов Узбекистана, Наманган расположен в Ферганской долине. Город знаменит своей многовековой историей: например, в его окрестностях находятся руины древнего Ахсикента. Кроме того, в Намангане можно отдохнуть на бальнеологическом курорте "Чартак".
"Уральские авиалинии" входят в пятёрку крупнейших перевозчиков Пулково. За 7 месяцев 2017 г. авиакомпания обслужила в аэропорту Санкт-Петербурга 469 тыс. человек, что на 15% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. В текущем летнем сезоне маршрутная сеть перевозчика включает более 20 направлений полётов из Санкт-Петербурга.
Из аэропорта Пулково выполняются регулярные рейсы в такие города Узбекистана, как Андижан, Бухара, Самарканд, Ташкент, Термез, Ургенч, Фергана.
Аэропорт Пулково занимает четвёртое место в России по объёму пассажиропотока. За 7 месяцев 2017 г. воздушная гавань Санкт-Петербурга обслужила 9 млн человек, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее.
Один из крупнейших населённых пунктов Узбекистана, Наманган расположен в Ферганской долине. Город знаменит своей многовековой историей: например, в его окрестностях находятся руины древнего Ахсикента. Кроме того, в Намангане можно отдохнуть на бальнеологическом курорте "Чартак".
"Уральские авиалинии" входят в пятёрку крупнейших перевозчиков Пулково. За 7 месяцев 2017 г. авиакомпания обслужила в аэропорту Санкт-Петербурга 469 тыс. человек, что на 15% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. В текущем летнем сезоне маршрутная сеть перевозчика включает более 20 направлений полётов из Санкт-Петербурга.
Из аэропорта Пулково выполняются регулярные рейсы в такие города Узбекистана, как Андижан, Бухара, Самарканд, Ташкент, Термез, Ургенч, Фергана.
Аэропорт Пулково занимает четвёртое место в России по объёму пассажиропотока. За 7 месяцев 2017 г. воздушная гавань Санкт-Петербурга обслужила 9 млн человек, что на 25% больше показателя за аналогичный период годом ранее.
Источник: Аэропорт Пулково