В 2016 году ОАО "РЖД" инвестировало 16 млрд рублей в обновление парка пригородных поездов
18.01.2017, 16:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "РЖД" в 2016 году продолжило обновление парка пригородных поездов. В течение года компания приобрела 82 вагона электропоездов серии ЭД9Э и ЭД4М (15 составов) производства ОАО "Демиховский машиностроительный завод", а также 150 вагонов электропоездов ЭС2Г "Ласточка" (30 составов) производства ООО "Уральские локомотивы". Общие инвестиции в обновление парка составили 16 млрд рублей.
Весь новый подвижной состав, предназначенный для пригородных железнодорожных перевозок, оборудован кондиционерами или системами климат-контроля, герметичными межвагонными переходами, прислонно-сдвижными автоматическими дверями, туалетами, системами видеонаблюдения, бортовой диагностики и мониторинга технического состояния электропоезда.
Помимо закупки пригородного подвижного состава, ОАО "РЖД" ежегодно осуществляет его капитальный ремонт. В 2016 году выполнен капитальный ремонт 877 вагонов пригородного подвижного состава на сумму 2,6 млрд рублей.
Весь новый подвижной состав, предназначенный для пригородных железнодорожных перевозок, оборудован кондиционерами или системами климат-контроля, герметичными межвагонными переходами, прислонно-сдвижными автоматическими дверями, туалетами, системами видеонаблюдения, бортовой диагностики и мониторинга технического состояния электропоезда.
Помимо закупки пригородного подвижного состава, ОАО "РЖД" ежегодно осуществляет его капитальный ремонт. В 2016 году выполнен капитальный ремонт 877 вагонов пригородного подвижного состава на сумму 2,6 млрд рублей.