В 2016 году Приволжская жд перевезла в дальнем следовании около 3 млн пассажиров
12.01.2017, 16:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в поездах дальнего следования с вокзалов и станций Приволжской железной дороги было отправлено около 3 млн пассажиров – на 4,4% больше, чем за предыдущий год. Учитывая возросший спрос на пассажирские перевозки в дальнем следовании, Приволжским филиалом АО "ФПК" на период новогодних праздников были назначены дополнительные поезда по наиболее востребованным направлениям в Москву, Санкт-Петербург и Адлер.
С 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года со станций Приволжской железной дороги было отправлено более 170 тыс. пассажиров, в том числе с вокзалов Саратов-1 – 72 тыс. человек, Волгоград-1 – свыше 50,6 тыс. человек, Астрахань-1 – 17 тыс. человек.
В составе организованных групп перевезено около 4 тыс. человек, из них 2,5 тыс. – дети. В том числе на Кремлевскую Новогоднюю елку отправлено 246 детей.
С 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года со станций Приволжской железной дороги было отправлено более 170 тыс. пассажиров, в том числе с вокзалов Саратов-1 – 72 тыс. человек, Волгоград-1 – свыше 50,6 тыс. человек, Астрахань-1 – 17 тыс. человек.
В составе организованных групп перевезено около 4 тыс. человек, из них 2,5 тыс. – дети. В том числе на Кремлевскую Новогоднюю елку отправлено 246 детей.