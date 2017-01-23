В 2016 году аэропорты Кубани обслужили почти 10 млн пассажиров
23.01.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как сообщили в «Базэл Аэро», пассажиропоток в аэропортах Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика составил в 2016 году свыше 9,9 млн человек. Это на 15% больше, чем в 2015 году, когда аэропорты региона обслужили 8,6 млн пассажиров.
В 2016 году фактические показатели по пассажиропотоку в аэропортах «Базэл Аэро» превысили прогнозируемые на 4%, акцентировали в компании.
За прошедший год по внутренним направлениям авиакомпании перевезли через аэропорты Краснодарского края более 9,3 млн человек (в сравнении с 2015 годом прирост составил 19%), по международным – 555414 (на 30% меньше, чем в прошлом году). Объём обработанных грузов и почты составил более 12 402 т, что на 3% больше, чем в 2015 году.
В 2016 году фактические показатели по пассажиропотоку в аэропортах «Базэл Аэро» превысили прогнозируемые на 4%, акцентировали в компании.
За прошедший год по внутренним направлениям авиакомпании перевезли через аэропорты Краснодарского края более 9,3 млн человек (в сравнении с 2015 годом прирост составил 19%), по международным – 555414 (на 30% меньше, чем в прошлом году). Объём обработанных грузов и почты составил более 12 402 т, что на 3% больше, чем в 2015 году.