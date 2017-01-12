В 2016 году на Юго-Восточной магистрали погружено 86 млн 641 тыс. тонн грузов
12.01.2017, 17:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году на Юго-Восточной магистрали погружено 86 млн 641 тыс. тонн грузов. Это выше показателей 2015 года на 2,1%.
За прошедший год на дороге погружено:
кокса - 118,3 тыс. тонн (+63,2% к январю-декабрю 2015 года);
нефти и нефтепродуктов – 1,517 млн тонн (-14,5%);
руды железной и марганцевой – 35,707 млн тонн (+1,1%);
черных металлов – 16,058 млн тонн (-1,4%);
лома черных металлов – 257,9 тыс. тонн (-7,9%);
химических и минеральных удобрений – 1,353 млн тонн (-1,1%);
строительных грузов – 11,92 млн тонн (+24,4%);
цемента – 3,091 млн тонн (-9%);
зерна – 3,852 млн тонн (+9,8%);
продуктов перемола – 105,3 тыс. тонн (+0,8%).
Грузооборот за 12 месяцев 2016 года составил 98 млрд 495 млн тарифных тонно-км, что ниже, чем в предыдущем году, на 2,1%.
За прошедший год на дороге погружено:
кокса - 118,3 тыс. тонн (+63,2% к январю-декабрю 2015 года);
нефти и нефтепродуктов – 1,517 млн тонн (-14,5%);
руды железной и марганцевой – 35,707 млн тонн (+1,1%);
черных металлов – 16,058 млн тонн (-1,4%);
лома черных металлов – 257,9 тыс. тонн (-7,9%);
химических и минеральных удобрений – 1,353 млн тонн (-1,1%);
строительных грузов – 11,92 млн тонн (+24,4%);
цемента – 3,091 млн тонн (-9%);
зерна – 3,852 млн тонн (+9,8%);
продуктов перемола – 105,3 тыс. тонн (+0,8%).
Грузооборот за 12 месяцев 2016 года составил 98 млрд 495 млн тарифных тонно-км, что ниже, чем в предыдущем году, на 2,1%.