В 2016 году перевозки пассажиров поездами "Аллегро" выросли на 8,2%
13.01.2017, 17:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году услугами скоростных поездов "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки воспользовались 392,5 тыс. пассажиров, что на 8,2% больше, чем в 2015 году.
Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами "Аллегро" перевезено 2,3 млн пассажиров.
Повышению привлекательности "Аллегро" способствовали гибкие тарифы, ряд маркетинговых инициатив, сокращение времени в пути следования, дополнительные сервисы, включая назначение специальных сдвоенных поездов в дни повышенного спроса на перевозку, например, в период новогодних и рождественских праздников.
Напомним, в настоящее время между Санкт-Петербургом и Хельсинки ежедневно курсирует 4 пары поездов "Аллегро".
Всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами "Аллегро" перевезено 2,3 млн пассажиров.
Повышению привлекательности "Аллегро" способствовали гибкие тарифы, ряд маркетинговых инициатив, сокращение времени в пути следования, дополнительные сервисы, включая назначение специальных сдвоенных поездов в дни повышенного спроса на перевозку, например, в период новогодних и рождественских праздников.
Напомним, в настоящее время между Санкт-Петербургом и Хельсинки ежедневно курсирует 4 пары поездов "Аллегро".