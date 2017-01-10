В 2016 году погрузка на Октябрьской железной дороге превысила 100 млн тонн
10.01.2017, 14:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативной информации, погрузка в зоне ответственности Октябрьской железной дороги с января по декабрь 2016 года составила 101 млн тонн, что на 5,9% превышает показатели 2015 года.
Тарифный грузооборот в 2016 году составил 158,7 млрд тонно-км (+1,8% к 2015 году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 206,5 млрд тонно-км (+1%).
Погрузка в декабре 2016 года, по оперативным данным, составила 8 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Тарифный грузооборот в декабре 2016 года составил 13,8 млрд тонно-км (+2,2% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 18 млрд тонно-км (+1,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.
Тарифный грузооборот в 2016 году составил 158,7 млрд тонно-км (+1,8% к 2015 году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 206,5 млрд тонно-км (+1%).
Погрузка в декабре 2016 года, по оперативным данным, составила 8 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Тарифный грузооборот в декабре 2016 года составил 13,8 млрд тонно-км (+2,2% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 18 млрд тонно-км (+1,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.