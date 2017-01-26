В 2016 году со станций Южно-Уральской жд по расписанию отправлено более 600 грузовых поездов
26.01.2017, 16:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для сокращения сроков доставки грузов за счёт согласованного графика отправления и прибытия грузового состава на Южно-Уральской железной дороге развивается услуга "Перевозка по расписанию". В 2016 году в рамках предоставления данной услуги со станций ЮУЖД было отправлено 648 поездов, которые перевезли более 1,2 млн тонн грузов. Услуга предоставлялась по 7 направлениям со станций Челябинск-Грузовой, Металлургическая, Электростанция Челябинского региона и станций Новотроицк, Новоорск, Каргала, Новосергиевская - Оренбургского.
Фиксированное расписание движения грузовых поездов позволяет участникам транспортного рынка оптимально планировать работу, сокращать сроки доставки грузов, эффективнее использовать подвижной состав. Для грузоотправителей это также означает возможность снизить внутренние затраты на транспортную и складскую логистику.
Использование железнодорожного транспорта в сфере грузовых перевозок играет положительную роль и для субъектов РФ, освобождая загруженные автомобильные дороги от десятков тысяч многотонных фур, что, несомненно, благоприятно отражается и на экологической обстановке за счёт сокращения выбросов выхлопных газов в атмосферу.
Фиксированное расписание движения грузовых поездов позволяет участникам транспортного рынка оптимально планировать работу, сокращать сроки доставки грузов, эффективнее использовать подвижной состав. Для грузоотправителей это также означает возможность снизить внутренние затраты на транспортную и складскую логистику.
Использование железнодорожного транспорта в сфере грузовых перевозок играет положительную роль и для субъектов РФ, освобождая загруженные автомобильные дороги от десятков тысяч многотонных фур, что, несомненно, благоприятно отражается и на экологической обстановке за счёт сокращения выбросов выхлопных газов в атмосферу.