ОРЕАНДА-НОВОСТИ По итогам деятельности предприятий транспорта в Якутии за 2016 год выросли объёмы грузоперевозок и пассажироперевозок.



Всеми видами транспорта за 2016 год перевезено 24,8 млн. тонн груза или 101,8% к уровню 2015 года.



Перевезено 96,6 млн. человек или 102,7% к уровню 2015 года. Пассажирооборот транспорта составил 3382,7 млн. пассажиро-км. или 109,2% по сравнению с 2015 годом. Рост показателей наблюдается на всех видах транспорта.



Основную долю в общем объеме грузооборота транспорта занимают водный транспорт – 50,1% и автомобильный транспорт – 38,2%.



Показатель грузоперевозок водным транспортом ожидается на уровне 2015 года с небольшим ростом (2750,0 тыс. тонн - 101,5%).



В связи со снижением уровней воды на верховьях реки Лены, основными грузоотправителями проведена работа по изменению логистики перевозок с привлечением других видов транспорта. В том числе увеличены объемы перевозок нефтепродуктов с привлечением морских судов для арктических районов. Также железнодорожным транспортом до поселка Нижний Бестях доставлены 78,8 тыс. тонн нефтепродуктов для нужд жизнеобеспечения.



Управление по работе со СМИ Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)