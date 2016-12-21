В 2017 году в Москве откроют 16 станций метро
21.12.2016, 19:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более полутора десятков станций метро планируют открыть в Москве в следующем году, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарёв. "В 2017 году горожане получат 16 новых станций метро. Уже в начале следующего года планируется запустить первый участок Третьего пересадочного контура с пятью станциями", - рассказал он.
В 2017 году также откроется движение на участке Калининско-Солнцевской линии до Рассказовки. Здесь построят семь новых станций. Завершатся работы на северном участке Люблинско-Дмитровской ветки метро. В эксплуатацию введут три станции: "Окружную", "Верхние Лихоборы" и "Селигерскую".
Андрей Бочкарёв отметил, что сейчас идёт подготовка к дальнейшему продлению этой линии. "По предварительным прогнозам, на рубеже 2018 и 2019 годов мы откроем ещё две новые станции на Люблинско-Дмитровской линии метро после "Селигерской"", - уточнил руководитель Департамента.
Также в следующем году собираются открыть станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии. "Расположенную на этой же линии "Беломорскую" планируется запустить в 2018 году", - пояснил Андрей Бочкарёв.
Глава Департамента напомнил, что с начала 2016 года в Москве заработали пять новых станций метро: "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская" на Люблинско-Дмитровской линии, а также "Саларьево" и "Румянцево" на Сокольнической ветке.
"Ещё три станции Калининско-Солнцевской линии - "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" практически готовы к открытию", - уточнил Андрей Бочкарёв.
Как ранее сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, по итогам уходящего года Стройкомплекс Москвы сдаст рекордные 16 километров линий метро. Такого не было за всю 80-летнюю историю столичного метрополитена.
В 2017 году также откроется движение на участке Калининско-Солнцевской линии до Рассказовки. Здесь построят семь новых станций. Завершатся работы на северном участке Люблинско-Дмитровской ветки метро. В эксплуатацию введут три станции: "Окружную", "Верхние Лихоборы" и "Селигерскую".
Андрей Бочкарёв отметил, что сейчас идёт подготовка к дальнейшему продлению этой линии. "По предварительным прогнозам, на рубеже 2018 и 2019 годов мы откроем ещё две новые станции на Люблинско-Дмитровской линии метро после "Селигерской"", - уточнил руководитель Департамента.
Также в следующем году собираются открыть станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии. "Расположенную на этой же линии "Беломорскую" планируется запустить в 2018 году", - пояснил Андрей Бочкарёв.
Глава Департамента напомнил, что с начала 2016 года в Москве заработали пять новых станций метро: "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская" на Люблинско-Дмитровской линии, а также "Саларьево" и "Румянцево" на Сокольнической ветке.
"Ещё три станции Калининско-Солнцевской линии - "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" практически готовы к открытию", - уточнил Андрей Бочкарёв.
Как ранее сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, по итогам уходящего года Стройкомплекс Москвы сдаст рекордные 16 километров линий метро. Такого не было за всю 80-летнюю историю столичного метрополитена.