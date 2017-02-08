ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 7 февраля в Шелаболихинском районе Алтайского края действует ледовая переправа через Обь. Она соединяет село Новообицево с правым берегом реки. По сообщению Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, грузоподъемность переправы составляет шесть тонн.



Напомним: первую переправу открыли 9 декабря в Усть-Пристанском районе. Она проходит по Оби от Вяткино до Клепиково. Грузоподъемность составляет 10 тонн.



С 12 декабря действует ледовая переправа в Быстроистокском районе, которая соединяет районный центр с Акутихой. Ее грузоподъемность составляет семь тонн.



С 28 декабря на Алее открыта переправа в Калманском районе, она проходит от села Усть-Алейка на правый берег реки. Грузоподъемность составляет 10 тонн.



С 29 декабря на Оби действует ледовая переправа в Каменском районе. Она соединяет город с пристанью Островная. На лед выпускают автомобили весом до 16 тонн.



С 11 января снова работает переправа через Обь в Шелаболихинском районе. Она соединяет райцентр с селом Иня. На лед выпускают автомобили весом до шести тонн. Переправа начала действовать в Алтайском крае с 20 декабря, но 6 января из-за неблагоприятных погодных условий переправу закрыли.



12 января открыли переправу через Катунь в Советском районе. Она соединяет село Шульгинка с поселком Амурский, грузоподъемность составляет 30 тонн.



В Усть-Пристанском ледовую переправу через Обь открыли 13 января. Она соединяет село Усть-Чарышская Пристань с Чеканихой. Грузоподъемность переправы составляет семь тонн.