В Екатеринбурге в рамках развития сервиса "РЖД Экспресс" открылся современный складской комплекс
11.08.2017, 12:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках развития сервиса "РЖД Экспресс" АО "РЖД Логистика" открыло в Екатеринбурге складской терминал. Основное назначение комплекса – обработка сборных и мелких партий грузов и формирование из них полноценных грузовых партий.
Новый терминал расположен в непосредственной близости от железнодорожной станции Гипсовая и основных автомобильных магистралей (Серовский тракт и Екатеринбургская кольцевая автодорога). На складе клиентам предлагается широкий спектр услуг, включая прием и выдачу грузов физическим и юридическим лицам, погрузо-разгрузочные работы, хранение, упаковку, забор груза (т.н. первая миля), консолидацию в партии, последующее их разделение и доставку до конечного потребителя (т.н. последняя миля).
Сервис "РЖД Экспресс" – это комплекс услуг АО "РЖД Логистика" по доставке мелких и сборных партий грузов. Клиентам предлагаются оптимальные решения для отправки грузов весом от 20 кг всеми видами транспорта в любую точку России, СНГ, в том числе из Китая и в Китай. В зону охвата входят 170 городов в РФ, 46 городов Китая, более 16 тыс. маршрутов. Объем транспортировки мелких партий грузов в регионе показывает стабильный рост, особенно после запуска отдельного маршрута Китай – Екатеринбург.
Новый терминал расположен в непосредственной близости от железнодорожной станции Гипсовая и основных автомобильных магистралей (Серовский тракт и Екатеринбургская кольцевая автодорога). На складе клиентам предлагается широкий спектр услуг, включая прием и выдачу грузов физическим и юридическим лицам, погрузо-разгрузочные работы, хранение, упаковку, забор груза (т.н. первая миля), консолидацию в партии, последующее их разделение и доставку до конечного потребителя (т.н. последняя миля).
Сервис "РЖД Экспресс" – это комплекс услуг АО "РЖД Логистика" по доставке мелких и сборных партий грузов. Клиентам предлагаются оптимальные решения для отправки грузов весом от 20 кг всеми видами транспорта в любую точку России, СНГ, в том числе из Китая и в Китай. В зону охвата входят 170 городов в РФ, 46 городов Китая, более 16 тыс. маршрутов. Объем транспортировки мелких партий грузов в регионе показывает стабильный рост, особенно после запуска отдельного маршрута Китай – Екатеринбург.
Источник: РЖД