В Москве 21 мая временно изменится несколько автобусных маршрутов
21.05.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с проведением на стадионе ЦСКА футбольного матча 21 мая временно изменятся маршруты автобусов № 48, 175 и 818. С 12:30 до окончания игры транспорт будет следовать:
— № 48 — от Живописной улицы до Песчаной площади;
— № 175 — от станции метро «Сокол» до Песчаной площади;
— № 818 — от станции метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой) и от станции метро «Полежаевская» до Песчаной площади.
С 06:00 до конца забега автобусы будут курсировать:
— № 158 — от 3-го Павелецкого проезда до станции метро «Павелецкая»;
— М5 — от Нагорного бульвара до станции метро «Добрынинская»;
— Т79 — от стадиона «Лужники» по боковому проезду Комсомольского проспекта (вместо Фрунзенской набережной), улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду, Большой Пироговской и Зубовской улицам до Смоленского бульвара, далее по своему обычному маршруту. Обратно — от станции метро «Парк культуры» по Комсомольскому проспекту.
С 06:30 до окончания мероприятия транспорт будет ходить:
— № 64, 132 — в обоих направлениях по боковым проездам Комсомольского проспекта (вместо Фрунзенской набережной);
— № 255 — от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская» (вместо Фрунзенской набережной — по боковым проездам Комсомольского проспекта);
— № 632 — при следовании от 3-го Павелецкого проезда: по Кожевнической улице и улице Зацепский Вал без заезда на Нижнюю Краснохолмскую улицу;
— № 806 — при следовании от станции метро «Раменки»: по ТТК и съезду на Комсомольский проспект (вместо улицы Хамовнический Вал);
— М3 — при следовании от стадиона «Лужники»: от станции метро «Кропоткинская» по Гоголевскому бульвару и улице Знаменке и далее своей трассой.
Кроме того, в связи со строительством станции «Авиамоторная» Кожуховской ветки метро с 21 мая до завершения работ меняются трамвайные маршруты. Вместо пункта «Проезд Энтузиастов» трамваи № 12, 32, 50 будут следовать до остановки «Дом культуры “Компрессор”». Она расположена на шоссе Энтузиастов и совмещена с остановкой для маршрутов № 8, 24 и 37.
— № 48 — от Живописной улицы до Песчаной площади;
— № 175 — от станции метро «Сокол» до Песчаной площади;
— № 818 — от станции метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой) и от станции метро «Полежаевская» до Песчаной площади.
С 06:00 до конца забега автобусы будут курсировать:
— № 158 — от 3-го Павелецкого проезда до станции метро «Павелецкая»;
— М5 — от Нагорного бульвара до станции метро «Добрынинская»;
— Т79 — от стадиона «Лужники» по боковому проезду Комсомольского проспекта (вместо Фрунзенской набережной), улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду, Большой Пироговской и Зубовской улицам до Смоленского бульвара, далее по своему обычному маршруту. Обратно — от станции метро «Парк культуры» по Комсомольскому проспекту.
С 06:30 до окончания мероприятия транспорт будет ходить:
— № 64, 132 — в обоих направлениях по боковым проездам Комсомольского проспекта (вместо Фрунзенской набережной);
— № 255 — от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская» (вместо Фрунзенской набережной — по боковым проездам Комсомольского проспекта);
— № 632 — при следовании от 3-го Павелецкого проезда: по Кожевнической улице и улице Зацепский Вал без заезда на Нижнюю Краснохолмскую улицу;
— № 806 — при следовании от станции метро «Раменки»: по ТТК и съезду на Комсомольский проспект (вместо улицы Хамовнический Вал);
— М3 — при следовании от стадиона «Лужники»: от станции метро «Кропоткинская» по Гоголевскому бульвару и улице Знаменке и далее своей трассой.
Кроме того, в связи со строительством станции «Авиамоторная» Кожуховской ветки метро с 21 мая до завершения работ меняются трамвайные маршруты. Вместо пункта «Проезд Энтузиастов» трамваи № 12, 32, 50 будут следовать до остановки «Дом культуры “Компрессор”». Она расположена на шоссе Энтузиастов и совмещена с остановкой для маршрутов № 8, 24 и 37.