В Москве движение на участке "Парк Победы" — "Деловой центр" ограничат с 25 января
24.01.2017, 11:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участок Калининско-Солнцевской линии закроют с 25 по 30 января. Для пассажиров не будут работать станция «Деловой центр» и переход между «Деловым центром» и «Выставочной», а «Парк Победы» откроется только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
В течение шести дней специалисты выполнят подключение технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка «Парк Победы» — «Раменки» жёлтой ветки.
Пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом и наземным городским транспортом.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть в феврале. Он поможет быстрее добираться до центра жителям шести районов: Раменок, Проспекта Вернадского, Очаково-Матвеевского, Дорогомилова, Ломоносовского и Гагаринского, это около 600 тысяч человек. А почти 300 тысяч москвичей смогут ходить до метро пешком.
Западный радиус линии стал доступен пассажирам 31 января 2014 года, когда поезда начали курсировать между станциями «Деловой центр» и «Парк Победы». Третий участок («Раменки» — «Рассказовка») активно строится. Затем ветка протянется от «Делового центра» до «Третьяковской» и соединится с существующей Калининской линией метро.
В течение шести дней специалисты выполнят подключение технологического оборудования и проведут обкатку путей, необходимую для ввода в эксплуатацию участка «Парк Победы» — «Раменки» жёлтой ветки.
Пассажиры смогут воспользоваться прилегающими линиями метрополитена, Московским центральным кольцом и наземным городским транспортом.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть в феврале. Он поможет быстрее добираться до центра жителям шести районов: Раменок, Проспекта Вернадского, Очаково-Матвеевского, Дорогомилова, Ломоносовского и Гагаринского, это около 600 тысяч человек. А почти 300 тысяч москвичей смогут ходить до метро пешком.
Западный радиус линии стал доступен пассажирам 31 января 2014 года, когда поезда начали курсировать между станциями «Деловой центр» и «Парк Победы». Третий участок («Раменки» — «Рассказовка») активно строится. Затем ветка протянется от «Делового центра» до «Третьяковской» и соединится с существующей Калининской линией метро.