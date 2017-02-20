В Москве началось строительство тоннеля между станциями метро "Раменки" и "Мичуринский проспект
20.02.2017, 10:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Стартовала проходка правого перегонного тоннеля от станции «Раменки» до станции «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии метро, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Длина этого тоннеля - более 500 метров. Мы планируем, что тоннелепроходческий комплекс преодолеет это расстояние за четыре месяца, и в июне работы будут завершены», - рассказал Хуснуллин.
По его словам, на строящемся участке метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» 16 тоннелей, их общая длина - более 25 км.
«11 тоннелей уже построено, к проходке 12-го метростроители приступили сегодня. Работы на остальных, включая соединительные тоннели в депо «Солнцево», продолжаются», - добавил глава Стройкомплекса.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин сообщил, что на этом участке будет использоваться шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Herrenkneht S-218».
«Метростроители дали ему имя «Наталия». Ранее этот щит использовался на проходке левого перегонного тоннеля между этими же станциями и при строительстве обоих тоннелей на участке от «Рассказовки» до «Новопеределкино», - пояснил М. Газизуллин.
Он отметил, что идут работы и по сооружению станций на этом участке «желтой» ветки метро.
«Сейчас возводятся основные железобетонные конструкции одного из вестибюлей станции «Мичуринский проспект». Установлено ограждение вокруг котлована на месте второго вестибюля, продолжаются подготовительные работы для начала строительства», - подчеркнул М. Газизуллин.
Напомним, «Мичуринский проспект» станет первой полуподземной станцией московской подземки. Такое необычное решение предложили архитекторы проекта, чтобы обыграть особенности рельефа.
Станция строится на нечётной стороне Мичуринского проспекта, в районе пересечения с ул. Удальцова. На четной стороне появится входной павильон с турникетами, миновав который, пассажиры пройдут по надземной пешеходной галерее до платформы.
Расположение эскалаторов также будет необычным - они будут находиться в центре платформы.
«Длина этого тоннеля - более 500 метров. Мы планируем, что тоннелепроходческий комплекс преодолеет это расстояние за четыре месяца, и в июне работы будут завершены», - рассказал Хуснуллин.
По его словам, на строящемся участке метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» 16 тоннелей, их общая длина - более 25 км.
«11 тоннелей уже построено, к проходке 12-го метростроители приступили сегодня. Работы на остальных, включая соединительные тоннели в депо «Солнцево», продолжаются», - добавил глава Стройкомплекса.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин сообщил, что на этом участке будет использоваться шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс «Herrenkneht S-218».
«Метростроители дали ему имя «Наталия». Ранее этот щит использовался на проходке левого перегонного тоннеля между этими же станциями и при строительстве обоих тоннелей на участке от «Рассказовки» до «Новопеределкино», - пояснил М. Газизуллин.
Он отметил, что идут работы и по сооружению станций на этом участке «желтой» ветки метро.
«Сейчас возводятся основные железобетонные конструкции одного из вестибюлей станции «Мичуринский проспект». Установлено ограждение вокруг котлована на месте второго вестибюля, продолжаются подготовительные работы для начала строительства», - подчеркнул М. Газизуллин.
Напомним, «Мичуринский проспект» станет первой полуподземной станцией московской подземки. Такое необычное решение предложили архитекторы проекта, чтобы обыграть особенности рельефа.
Станция строится на нечётной стороне Мичуринского проспекта, в районе пересечения с ул. Удальцова. На четной стороне появится входной павильон с турникетами, миновав который, пассажиры пройдут по надземной пешеходной галерее до платформы.
Расположение эскалаторов также будет необычным - они будут находиться в центре платформы.