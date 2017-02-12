В Москве северный вестибюль станции метро "Спортивная" закроют с 13 февраля
12.02.2017, 11:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В понедельник, 13 февраля, начнётся последний этап реставрации северного вестибюля станции «Спортивная» Сокольнической линии. Вход закроют с 05:30.
Рабочие обновят напольное и настенное покрытие, установят современные турникеты и благоустроят кассовую зону. Также смонтируют новую кровлю здания.
На время ремонта можно пользоваться южным вестибюлем станции. Кассы будут работать с учётом увеличенного пассажиропотока.
Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений в режиме работы станции «Спортивная».
Рабочие обновят напольное и настенное покрытие, установят современные турникеты и благоустроят кассовую зону. Также смонтируют новую кровлю здания.
На время ремонта можно пользоваться южным вестибюлем станции. Кассы будут работать с учётом увеличенного пассажиропотока.
Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений в режиме работы станции «Спортивная».