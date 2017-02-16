ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для участия в проекте «Музыка в метро» выбрали 200 новых исполнителей, выступления которых начнутся уже в марте и будут продолжаться в течение года на 15 площадках метрополитена. Победители конкурса будут сами выбирать удобное время и место для проведения концерта.

Отбор проходил в несколько этапов. На официальный сайт проекта «Музыка в метро» поступило более тысячи заявок. Их присылали представители разных жанров и направлений — от студентов консерваторий до уличных артистов. На втором этапе конкурсанты прошли прослушивание.

Состав жюри менялся каждый день. В него входили представители различных направлений музыкальной индустрии. Среди экспертов также были представители проекта «Активный гражданин», голосовавшие за расширение «Музыки в метро». Жюри оценивало технику и качество исполнения, визуальную подачу. Эксперты отметили неординарность выступлений, использование разнообразных инструментов — от ханга до вилкофона, мощный вокал и яркие номера.

Пилотный проект «Музыка в метро» стартовал 25 мая 2016 года. Это первый в истории страны проект подобного рода, получивший настолько масштабное развитие.