В Москве успешно прошёл тестовый пуск трамвая нового поколения
19.08.2017, 16:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тестовый запуск трамвая состоялся в субботу, 19 августа, на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала. Испытания прошли успешно, сообщили в комплексе городского хозяйства.
Трамваи нового поколения «Витязь-М», оснащённые системой климат-контроля, навигацией и камерами видеонаблюдения, будут курсировать от Лесной улицы до Тверской Заставы после ее реконструкции.
Разворотное кольцо на площади уже полностью готово. Протяженность новых трамвайных путей составит 1,22 километра.
Движение транспорта на площади Тверская Застава, а также на участке улицы Бутырский Вал до 1-го Лесного переулка закрыто в эти выходные с полуночи субботы до 05:00 понедельника, 21 августа. При этом автомобили могут проехать напрямую по 1-й Тверской-Ямской улице, где укладка нового дорожного покрытия завершилась 6 августа.
Перекрытия связаны с укладкой асфальта на Тверской Заставе и участке Бутырского Вала по программе «Моя улица». Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия составит почти 23 тысячи квадратных метров.
Трамваи нового поколения «Витязь-М», оснащённые системой климат-контроля, навигацией и камерами видеонаблюдения, будут курсировать от Лесной улицы до Тверской Заставы после ее реконструкции.
Разворотное кольцо на площади уже полностью готово. Протяженность новых трамвайных путей составит 1,22 километра.
Движение транспорта на площади Тверская Застава, а также на участке улицы Бутырский Вал до 1-го Лесного переулка закрыто в эти выходные с полуночи субботы до 05:00 понедельника, 21 августа. При этом автомобили могут проехать напрямую по 1-й Тверской-Ямской улице, где укладка нового дорожного покрытия завершилась 6 августа.
Перекрытия связаны с укладкой асфальта на Тверской Заставе и участке Бутырского Вала по программе «Моя улица». Общая площадь нового асфальтобетонного покрытия составит почти 23 тысячи квадратных метров.
Источник: Мэрия Москвы