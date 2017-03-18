В Москве в выходные вестибюли двух станций метро закроют для установки новых турникетов
18.03.2017, 09:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вестибюли нескольких станций столичной подземки будут закрыты в субботу и воскресенье в связи с проведением работ по программе благоустройства.
Так, с 22:00 пятницы, 17 марта, до открытия метрополитена в понедельник, 20 марта, не работает западный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны последнего вагона из центра). Попасть в метро и выйти в город можно через восточный вестибюль. Для пассажиров недоступен и вестибюль станции "Севастопольская" (вход и выход — через "Каховскую").
Для проведения работ по установке новых турникетов будут закрыты:
— 18 марта — северный вестибюль станции "Отрадное" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль;
— 19 марта — северный вестибюль "Домодедовской" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль.
Также в предстоящие выходные для пассажиров окажется частично недоступен вестибюль "Третьяковской". А до 29 марта закрыт южный вестибюль станции "Крылатское" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль.
Так, с 22:00 пятницы, 17 марта, до открытия метрополитена в понедельник, 20 марта, не работает западный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны последнего вагона из центра). Попасть в метро и выйти в город можно через восточный вестибюль. Для пассажиров недоступен и вестибюль станции "Севастопольская" (вход и выход — через "Каховскую").
Для проведения работ по установке новых турникетов будут закрыты:
— 18 марта — северный вестибюль станции "Отрадное" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль;
— 19 марта — северный вестибюль "Домодедовской" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через южный вестибюль.
Также в предстоящие выходные для пассажиров окажется частично недоступен вестибюль "Третьяковской". А до 29 марта закрыт южный вестибюль станции "Крылатское" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход — через северный вестибюль.