В Перми снизилось количество ДТП с пешеходами
21.12.2016, 10:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 11 месяцев 2016 года в Перми произошло 613 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, за аналогичный период 2015 года в городе было зарегистрировано 723 подобных автоаварий. При этом количество погибших участников дорожного движения сократилось на 29.5%, а раненных на 13.3%.
Проводимая сотрудниками ГИБДД профилактическая работа, как в отношении водителей транспортных средств, так и в отношении пешеходов, а также работа по выявлению недостатков в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения, принятию мер надзорного характера позволила достигнуть снижения и количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов на пешеходных переходах, как в целом по городу, так и в каждом районе.
Так, за январь-ноябрь месяц 2016 года на улично-дорожной сети Перми произошло 250 ДТП, связанных с наездами на пешеходов на пешеходных переходах (АППГ - 331, снижение на 19.6%), в результате которых погибло 6 человек (АППГ – 12, снижение на 50.0%) и ранено 261 человек (АППГ – 314, снижение на 16.9%).
Проведенный анализ причин ДТП показал, что:
- на 25.5% снизилось число ДТП по причине перехода пешеходами проезжей части в неустановленных местах;
- на 22.4% по причине не предоставления преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах;
- на 23.9% по причине не предоставления преимущества пешеходам при совершении маневров левого и правого поворотов;
- на 12.2% по причине движения транспортных средств на запрещающий сигнал светофора;
- на 27.7% по причине перехода пешеходами проезжей части на запрещающий сигнал светофора.
Проводимая сотрудниками ГИБДД профилактическая работа, как в отношении водителей транспортных средств, так и в отношении пешеходов, а также работа по выявлению недостатков в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения, принятию мер надзорного характера позволила достигнуть снижения и количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов на пешеходных переходах, как в целом по городу, так и в каждом районе.
Так, за январь-ноябрь месяц 2016 года на улично-дорожной сети Перми произошло 250 ДТП, связанных с наездами на пешеходов на пешеходных переходах (АППГ - 331, снижение на 19.6%), в результате которых погибло 6 человек (АППГ – 12, снижение на 50.0%) и ранено 261 человек (АППГ – 314, снижение на 16.9%).
Проведенный анализ причин ДТП показал, что:
- на 25.5% снизилось число ДТП по причине перехода пешеходами проезжей части в неустановленных местах;
- на 22.4% по причине не предоставления преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах;
- на 23.9% по причине не предоставления преимущества пешеходам при совершении маневров левого и правого поворотов;
- на 12.2% по причине движения транспортных средств на запрещающий сигнал светофора;
- на 27.7% по причине перехода пешеходами проезжей части на запрещающий сигнал светофора.