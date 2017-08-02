В Приморье на треть увеличился авиапассажиропоток
02.08.2017, 14:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В первом полугодии на 61% увеличилось количество полетов на самолётах DHC-6 по маршрутам внутри Приморья. Выполнено более 1,5 тысячи рейсов.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, количество внутрикраевых рейсов, выполненных авиакомпанией «Аврора», увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Руководство компании заверяет, что не собирается останавливаться на достигнутом.
«Мы добились рекордно высоких показателей по количеству выполненных рейсов внутри Приморского края. За первые полгода прошлого года было выполнено всего 969 рейсов, а за аналогичный период 2017 – уже 1560», – подчеркнул генеральный директор компании Константин Сухоребрик.
При этом количество пассажиров на всех направлениях составило 15 683 человека или на 33% больше, чем за первые шесть месяцев 2016 года.
В настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. 10 из них обслуживает «Аврора» – это внутрикраевые рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также один межрегиональный – из Кавалерово в Хабаровск.
Напомним, сегодня развитию малой авиации в крае уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, количество внутрикраевых рейсов, выполненных авиакомпанией «Аврора», увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Руководство компании заверяет, что не собирается останавливаться на достигнутом.
«Мы добились рекордно высоких показателей по количеству выполненных рейсов внутри Приморского края. За первые полгода прошлого года было выполнено всего 969 рейсов, а за аналогичный период 2017 – уже 1560», – подчеркнул генеральный директор компании Константин Сухоребрик.
При этом количество пассажиров на всех направлениях составило 15 683 человека или на 33% больше, чем за первые шесть месяцев 2016 года.
В настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. 10 из них обслуживает «Аврора» – это внутрикраевые рейсы из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея – в Амгу, Светлую, Единку, а также один межрегиональный – из Кавалерово в Хабаровск.
Напомним, сегодня развитию малой авиации в крае уделяется особое внимание. За последние несколько лет по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в Приморье была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов.
Источник: http://primorsky.ru