ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 января губернатор Василий Голубев принял участие в расширенном заседании коллегии главного управления МВД России по Ростовской области, на котором подвели итоги работы за 2016 год и определили задачи на 2017 год.



Губернатор обратил особое внимание ГИБДД на состояние донского пассажирского автобусного парка, который насчитывает более 21 тысячи единиц техники. Значительная часть автобусов не отвечает требованиям эксплуатации, а поведение водителей на маршрутах, к сожалению, не выдерживает иногда никакой критики. И здесь, уверен Василий Голубев, необходимо защитить права пассажиров.



В 2017-м году будет проведена замена автобусов в некоторых городах, в том числе в Ростове, но весь транспорт обновить не удастся, обратил внимание участников коллегии губернатор.



Сегодня в Ростовской области многое сделано и делается для привлечения граждан к оказанию помощи полиции. На содержание народных и казачьих дружин, куда входят около девяти тысяч человек, из бюджета области выделено более 250 млн рублей. Объем средств, направляемых на казачьи и народные дружины, сокращаться не будет. Напротив, областные власти рассматривают возможности для увеличения этой поддержки.



Губернатор потребовал от руководителей областного ГУВД более эффективного использования казачьих дружин в работе по профилактике правонарушений. Василий Голубев подчеркнул, что будет интересоваться, как налажено взаимодействие казаков с полицией во время рабочих поездок по области.