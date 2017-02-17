ОРЕАНДА-НОВОСТИ В субботу, 18 февраля, в Троицком и Новомосковском округах столицы начнёт работу новый автобусный маршрут № 802. Общественный транспорт будет курсировать от поселка фабрики им. 1 Мая до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Протяжённость маршрута составит 17 километров.



Комфортабельные городские автобусы большой вместимости, которые выпустят на линии, будут заезжать на улицу Барышевская роща - это позволит связать жилой комплекс «Прима-Парк» с ближайшей станцией метро.



Отметим, что новый маршрут пройдёт по недавно открытой эстакаде через железную дорогу в Щербинке, что позволит значительно сократить время в пути. Ожидается, что автобусы ежедневно будут перевозить около 1200 пассажиров.