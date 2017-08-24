В аэропорту Владивостока открыт регулярный грузовой рейс AirBridgeCargo
24.08.2017, 13:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Регулярный грузовой рейс открыт в международном порту Владивосток в среду, 23 августа. Новое направление Гонконг–Владивосток–Лос-Анджелес открыла российская авиакомпания AirBridgeCargo.
Как сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, рейс выполняется на самолёте нового поколения Boeing 747-8F.
«Перевозчик планирует летать по новому направлению три раза в неделю по летнему расписанию, до 27 октября. Самолёт будет следовать из международного аэропорта Гонконг в международный аэропорт Лос-Анджелес через воздушную гавань Приморья», – сообщили в департаменте.
По словам генерального директора ОАО «МАВ» Игоря Лукишина, инфраструктура аэропорта соответствует самым современным требованиям к качеству обслуживания таких грузовых самолётов.
Как отметил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, загрузка ключевого аэропорта края – одна из основных задач, стоящих перед как перед собственниками МАВ, так и перед властью региона.
«Открытие грузового рейса компании AirBridgeCargo – результат нашей совместной работы по развитию аэропорта Владивостока, как транспортного узла, связывающего Дальний Восток России со странами АТР. Наш аэропорт становится полноценным партнёром для сотрудничества с грузовыми авиакомпаниями. Это только первая ласточка, будем дальше в этом направлении работать», – подчеркнул первый заместитель главы региона.
AirBridgeCargo (ABC) входит в Группу компаний «Волга-Днепр», является лидером российской авиагрузовой отрасли и одним из крупнейших игроков международного рынка авиагрузовых перевозок.
Флот авиакомпании состоит из 17 самолётов типа Боинг 747, включая 10 воздушных судов нового поколения 747-8F. Маршрутная сеть АВС соединяет крупнейшие аэропорты-хабы в Европе, Северной Америке и Азии. Расписание составляется таким образом, чтобы обеспечить быструю и бесперебойную доставку груза.
АО «Международный аэропорт Владивосток» (АО «МАВ») имеет допуск на прием всех типов воздушных судов. Одной из приоритетных целей аэропорта является повышение уровня обслуживания пассажиров и авиакомпаний. В феврале этого года консорциум инвесторов в составе «Базовый Элемент», Российского фонда прямых инвестиций и Changi Airports International закрыли сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток». В ближайших планах Changi – увеличить пассажиропоток аэропорта до пяти миллионов человек в год.
Как сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, рейс выполняется на самолёте нового поколения Boeing 747-8F.
«Перевозчик планирует летать по новому направлению три раза в неделю по летнему расписанию, до 27 октября. Самолёт будет следовать из международного аэропорта Гонконг в международный аэропорт Лос-Анджелес через воздушную гавань Приморья», – сообщили в департаменте.
По словам генерального директора ОАО «МАВ» Игоря Лукишина, инфраструктура аэропорта соответствует самым современным требованиям к качеству обслуживания таких грузовых самолётов.
Как отметил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, загрузка ключевого аэропорта края – одна из основных задач, стоящих перед как перед собственниками МАВ, так и перед властью региона.
«Открытие грузового рейса компании AirBridgeCargo – результат нашей совместной работы по развитию аэропорта Владивостока, как транспортного узла, связывающего Дальний Восток России со странами АТР. Наш аэропорт становится полноценным партнёром для сотрудничества с грузовыми авиакомпаниями. Это только первая ласточка, будем дальше в этом направлении работать», – подчеркнул первый заместитель главы региона.
AirBridgeCargo (ABC) входит в Группу компаний «Волга-Днепр», является лидером российской авиагрузовой отрасли и одним из крупнейших игроков международного рынка авиагрузовых перевозок.
Флот авиакомпании состоит из 17 самолётов типа Боинг 747, включая 10 воздушных судов нового поколения 747-8F. Маршрутная сеть АВС соединяет крупнейшие аэропорты-хабы в Европе, Северной Америке и Азии. Расписание составляется таким образом, чтобы обеспечить быструю и бесперебойную доставку груза.
АО «Международный аэропорт Владивосток» (АО «МАВ») имеет допуск на прием всех типов воздушных судов. Одной из приоритетных целей аэропорта является повышение уровня обслуживания пассажиров и авиакомпаний. В феврале этого года консорциум инвесторов в составе «Базовый Элемент», Российского фонда прямых инвестиций и Changi Airports International закрыли сделку по приобретению 52,16% акций АО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток». В ближайших планах Changi – увеличить пассажиропоток аэропорта до пяти миллионов человек в год.
Источник: http://primorsky.ru