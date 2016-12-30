В канун Нового года в Саранске будет ограничено движение транспорта
30.12.2016, 11:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно Постановлению Администрации Саранска в целях обеспечения безопасности дорожного движения 31 декабря 2016 года в период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию Нового Года, в Саранске будет исключена парковка всех видов транспортных средств на следующих участках:
с 20.00 30 декабря 2016 года до 7.00 31 декабря 2016 года:
- по проспекту Ленина (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Володарского (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Л. Толстого (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Советской (от ул. Рабочая до ул. Володарская);
- на территориях, прилегающих к стадиону "Старт" (ул. Московская,12) и "Ледовому дворцу" (ул. Красная,40) со стороны улиц Красная и Московская;
- по ул. М. Расковой (от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября);
- по ул. Миронова (от ул. Коваленко до рынка "Данко" по ул. Миронова,1 А);
- на внутриквартальном проезде на участке от магазина "Евроспар" по ул. Коваленко, 53 А до ул. Миронова.
с 20.00 30 декабря 2016 года до 23.00 31 декабря 2016 года на парковках:
- по ул. Коваленко, прилегающих к площади по ул. Коваленко
- по ул. Миронова, прилегающих к площади по ул. Коваленко и зданию Пролетарского районного суда (ул. Коваленко, 47 А)
Будет исключена парковка и временно ограничено движение транспортных средств на следующих участках:
с 7.00 до 23.00 час. 31 декабря 2016 года:
- по проспекту Ленина (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Володарского (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Л. Толстого (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Советской (от ул. Рабочая до ул. Володарская);
- на территориях, прилегающих к стадиону "Старт" (ул. Московская,12) и "Ледовому дворцу" (ул. Красная,40) со стороны улиц Красная и Московская;
- по ул. М. Расковой (от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября);
- по ул. Гожувская (от здания Администрации Октябрьского района (ул. Гожувская, 40) до здания МОУ "Лицей №7" (пр.70 лет Октября, 102);
- по ул. Миронова (от ул. Коваленко до рынка "Данко" по ул. Миронова,1 А);
- на внутриквартальном проезде на участке от магазина "Евроспар" по ул. Коваленко, 53 А до ул. Миронова.
с 15.00 до 23.00 час. 31 декабря 2016 года:
- по ул. Демократическая (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Красноармейская (от ул. Саранская до ул. Советская);
- по ул. Советская (от ул. Пролетарская до ул. Большевистская);
с 17.00 до 23.00 час. 31 декабря 2016 года:
- по ул. Московская (от ул. А. Невского до ул. Рабочая);
- по ул. Рабочая (от ул. Московская до ул. Коммунистическая);
- по ул. Советская (от ул. Рабочая до ул. Серова);
- по ул. Красная (от ул. Московская до ул. Серова)
За исключением общественного транспорта и спецмашин
с 15.00 до 23.00 час. 31 декабря 2016 года будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейская от ул. Саранская до ул. Республиканская (в сторону ул. Республиканская).
Гражданам, желающим принять участие в праздничных мероприятиях, следует заранее выбрать место для парковки своего транспортного средства.
Стоянки будут организованы в следующих местах:
- площадка "Парк–Отель";
- площадка "Мордовское подворье";
- площадка гостиницы "Саранск".
с 20.00 30 декабря 2016 года до 7.00 31 декабря 2016 года:
- по проспекту Ленина (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Володарского (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Л. Толстого (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Советской (от ул. Рабочая до ул. Володарская);
- на территориях, прилегающих к стадиону "Старт" (ул. Московская,12) и "Ледовому дворцу" (ул. Красная,40) со стороны улиц Красная и Московская;
- по ул. М. Расковой (от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября);
- по ул. Миронова (от ул. Коваленко до рынка "Данко" по ул. Миронова,1 А);
- на внутриквартальном проезде на участке от магазина "Евроспар" по ул. Коваленко, 53 А до ул. Миронова.
с 20.00 30 декабря 2016 года до 23.00 31 декабря 2016 года на парковках:
- по ул. Коваленко, прилегающих к площади по ул. Коваленко
- по ул. Миронова, прилегающих к площади по ул. Коваленко и зданию Пролетарского районного суда (ул. Коваленко, 47 А)
Будет исключена парковка и временно ограничено движение транспортных средств на следующих участках:
с 7.00 до 23.00 час. 31 декабря 2016 года:
- по проспекту Ленина (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Володарского (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Л. Толстого (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Большевистская (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Советской (от ул. Рабочая до ул. Володарская);
- на территориях, прилегающих к стадиону "Старт" (ул. Московская,12) и "Ледовому дворцу" (ул. Красная,40) со стороны улиц Красная и Московская;
- по ул. М. Расковой (от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября);
- по ул. Гожувская (от здания Администрации Октябрьского района (ул. Гожувская, 40) до здания МОУ "Лицей №7" (пр.70 лет Октября, 102);
- по ул. Миронова (от ул. Коваленко до рынка "Данко" по ул. Миронова,1 А);
- на внутриквартальном проезде на участке от магазина "Евроспар" по ул. Коваленко, 53 А до ул. Миронова.
с 15.00 до 23.00 час. 31 декабря 2016 года:
- по ул. Демократическая (от ул. Коммунистическая до ул. Советская);
- по ул. Красноармейская (от ул. Саранская до ул. Советская);
- по ул. Советская (от ул. Пролетарская до ул. Большевистская);
с 17.00 до 23.00 час. 31 декабря 2016 года:
- по ул. Московская (от ул. А. Невского до ул. Рабочая);
- по ул. Рабочая (от ул. Московская до ул. Коммунистическая);
- по ул. Советская (от ул. Рабочая до ул. Серова);
- по ул. Красная (от ул. Московская до ул. Серова)
За исключением общественного транспорта и спецмашин
с 15.00 до 23.00 час. 31 декабря 2016 года будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейская от ул. Саранская до ул. Республиканская (в сторону ул. Республиканская).
Гражданам, желающим принять участие в праздничных мероприятиях, следует заранее выбрать место для парковки своего транспортного средства.
Стоянки будут организованы в следующих местах:
- площадка "Парк–Отель";
- площадка "Мордовское подворье";
- площадка гостиницы "Саранск".