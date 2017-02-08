В период празднования Дня защитника Отечества из Москвы отправятся 575 поездов дальнего следования
08.02.2017, 15:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период празднования Дня защитника Отечества, 22, 23, 26 и 27 февраля 2017 года, со столичных вокзалов – Казанского, Курского, Белорусского, Рижского, Ярославского, Павелецкого, Киевского – отправятся 575 поездов дальнего следования, в том числе 34 дополнительных. Это больше, чем годом ранее, так как за аналогичный период 2016 года было назначено 560 пассажирских поездов, из которых 7 – дополнительные.
Количество рейсов железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
Пик перевозок ожидается накануне Дня защитника Отечества 22 февраля, когда в рейс выйдет максимальное количество поездов за весь период праздников – 151, включая 19 дополнительных. Традиционно больше всего пассажирских поездов в этот день отправится с Казанского вокзала – 45 составов, из которых 8 специально добавлены в график.
Количество рейсов железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
Пик перевозок ожидается накануне Дня защитника Отечества 22 февраля, когда в рейс выйдет максимальное количество поездов за весь период праздников – 151, включая 19 дополнительных. Традиционно больше всего пассажирских поездов в этот день отправится с Казанского вокзала – 45 составов, из которых 8 специально добавлены в график.