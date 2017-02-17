В период празднования Дня защитника Отечества изменится расписание электричек МЖД
17.02.2017, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период празднования Дня защитника Отечества с 22 по 26 февраля 2017 года для удобства пассажиров изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги. Чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после праздника, в некоторых составах увеличится количество вагонов.
Обращаем внимание пассажиров, что в предпраздничные и праздничные дни движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:
22 февраля – расписанием пятницы,
23, 24, 25 февраля – расписанием субботы,
26 февраля – расписанием воскресенья.
Так, например, в среду, 22 февраля, на Казанском направлении МЖД будут курсировать два межобластных экспресса между Москвой и Рязанью и один экспресс сообщением Москва – Голутвин, которые в обычном расписании совершают рейсы по пятницам.
На Киевском направлении изменится график движения двух экспрессов, курсирующих по пятницам и воскресеньям: № 7087/7088 сообщением Москва – Калуга-1 назначен с 22 по 26 февраля, № 7097/7098 сообщением Калуга-1 – Москва будет отправляться только 22 и 26 февраля. Ежедневный электропоезд № 7083/7084 будет курсировать также 22 и 26 февраля.
На маршруте Москва – Александров Ярославского направления с 23 по 26 февраля назначены два ежедневных экспресса: № 7074 (кроме суббот) отправлением из Москвы в 18:05 и № 7071 (кроме воскресений) отправлением из Александрова в 05:55.
Обращаем внимание пассажиров, что в предпраздничные и праздничные дни движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:
22 февраля – расписанием пятницы,
23, 24, 25 февраля – расписанием субботы,
26 февраля – расписанием воскресенья.
Так, например, в среду, 22 февраля, на Казанском направлении МЖД будут курсировать два межобластных экспресса между Москвой и Рязанью и один экспресс сообщением Москва – Голутвин, которые в обычном расписании совершают рейсы по пятницам.
На Киевском направлении изменится график движения двух экспрессов, курсирующих по пятницам и воскресеньям: № 7087/7088 сообщением Москва – Калуга-1 назначен с 22 по 26 февраля, № 7097/7098 сообщением Калуга-1 – Москва будет отправляться только 22 и 26 февраля. Ежедневный электропоезд № 7083/7084 будет курсировать также 22 и 26 февраля.
На маршруте Москва – Александров Ярославского направления с 23 по 26 февраля назначены два ежедневных экспресса: № 7074 (кроме суббот) отправлением из Москвы в 18:05 и № 7071 (кроме воскресений) отправлением из Александрова в 05:55.