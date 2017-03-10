ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальневосточной железной дороге в феврале 2017 года оформлено и оплачено через Интернет почти 49 тыс. билетов (+22,5% к февралю 2016 года) на поезда АО "Федеральная пассажирская компания". Через Интернет осуществлена электронная регистрация более 32,5 тыс. проездных документов (+42,4% к февралю 2016 года).

На магистрали отмечается рост популярности у пассажиров электронной регистрации. Данный интернет-сервис, предоставляемый ОАО "РЖД", удобен тем, что пассажирам не нужно перед поездкой распечатывать свой электронный билет на бланке в билетной кассе или на терминале самообслуживания. Для посадки в поезд на всём маршруте следования пассажиру достаточно предъявить проводнику вагона электронный билет (посадочный купон), распечатанный на бумаге (формат А4) или его изображение на экране мобильного устройства (смартфона, планшета), а также документ, удостоверяющий личность пассажира, который указан в электронном билете.

Для развития электронных продаж проездных документов на поезда и в целях улучшения сервиса и повышения удобства для пассажиров при покупке билетов через Интернет ОАО "РЖД" поддерживает мобильную версию официального сайта компании. Пользователю доступны многие операции с мобильного телефона, смартфона или планшета.