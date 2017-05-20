В районе стадиона ЦСКА 21 мая временно ограничат движение транспорта
20.05.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Проезд Березовой Рощи (участок от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и 3-ю Песчаную улицу (участок от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы) перекроют 21 мая из-за футбольного матча между командами ЦСКА и «Анжи». Ограничения будут действовать с 13:30 до 19:30.
Кроме того, 24 мая с 08:00 до 15:00 будет трудно проехать по улице Ильинке на участке от Красной площади до Биржевой площади и по самой Биржевой площади. На Славянской площади ограничения введут с 09:00 до 11:00. В это время там пройдут мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры.
Кроме того, 24 мая с 08:00 до 15:00 будет трудно проехать по улице Ильинке на участке от Красной площади до Биржевой площади и по самой Биржевой площади. На Славянской площади ограничения введут с 09:00 до 11:00. В это время там пройдут мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры.