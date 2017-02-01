В январе 2017 года погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 100,1 млн тонн
01.02.2017, 11:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе 2017 года составила 100,1 млн тонн, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за январь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% и составил 203,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 10,7% и составил 261,8 млрд тонно-км.
Железными дорогами погружено:
каменного угля – 31,4 млн тонн (+9,9% к январю 2016 года);
кокса – 0,939 млн тонн (+15,7%);
нефти и нефтепродуктов – 21,2 млн тонн (+1,9%);
руды железной и марганцевой – 8,8 млн тонн (-1,4%);
черных металлов – 5,9 млн тонн (+7,3%);
лома черных металлов – 0,802 млн тонн (+75,9%);
химических и минеральных удобрений – 4,9 млн тонн (+5%);
цемента – 1,1 млн тонн (+1,6%);
лесных грузов – 3,2 млн тонн (+10,2%).
Грузооборот за январь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1% и составил 203,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 10,7% и составил 261,8 млрд тонно-км.
Железными дорогами погружено:
каменного угля – 31,4 млн тонн (+9,9% к январю 2016 года);
кокса – 0,939 млн тонн (+15,7%);
нефти и нефтепродуктов – 21,2 млн тонн (+1,9%);
руды железной и марганцевой – 8,8 млн тонн (-1,4%);
черных металлов – 5,9 млн тонн (+7,3%);
лома черных металлов – 0,802 млн тонн (+75,9%);
химических и минеральных удобрений – 4,9 млн тонн (+5%);
цемента – 1,1 млн тонн (+1,6%);
лесных грузов – 3,2 млн тонн (+10,2%).