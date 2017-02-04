Вестибюли нескольких станций метро не работают 4 и 5 февраля
04.02.2017, 10:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В выходные, 4 и 5 февраля, в вестибюлях некоторых станций метро продолжатся работы по благоустройству. На два дня их закрыли для пассажиров. Чтобы попасть на станции и выйти в город, можно воспользоваться соседними вестибюлями - в непосредственной близости от закрытых.
До открытия метро в понедельник, 6 февраля, не работают:
- южный вестибюль "Тульской" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через северный вестибюль;
- северный вестибюль станции "Ясенево" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль;
- западный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход - через восточный вестибюль;
- северный вестибюль "Нахимовского проспекта" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль;
- северный вестибюль "Сходненской" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль.
Кроме того, в течение двух дней частично закрыт вестибюль "Третьяковской".
На более долгий срок из-за ремонтных работ закрыто ещё несколько вестибюлей. Среди них:
- западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская" (до 1 марта). Пассажиры могут пользоваться восточными вестибюлями;
- вестибюль "Петровско-Разумовской" Серпуховско-Тимирязевской линии (до 15 мая). На вход и выход работают вестибюли "Петровско-Разумовской" Люблинско-Дмитровской линии;
- восточный вестибюль и подуличный переход "Полежаевской" (до 31 декабря). Войти и выйти можно через западный вестибюль.
Вестибюль станции "Красные Ворота" (со стороны первого вагона из центра) закрыт до 31 августа из-за замены эскалаторов - для пассажиров работает южный вестибюль. По той же причине до 30 сентября закрыт северный вестибюль "Ленинского проспекта" (со стороны последнего вагона из центра). Пассажиры могут пользоваться южным вестибюлем и вестибюлем станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца.
До открытия метро в понедельник, 6 февраля, не работают:
- южный вестибюль "Тульской" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через северный вестибюль;
- северный вестибюль станции "Ясенево" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль;
- западный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход - через восточный вестибюль;
- северный вестибюль "Нахимовского проспекта" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль;
- северный вестибюль "Сходненской" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход - через южный вестибюль.
Кроме того, в течение двух дней частично закрыт вестибюль "Третьяковской".
На более долгий срок из-за ремонтных работ закрыто ещё несколько вестибюлей. Среди них:
- западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская" (до 1 марта). Пассажиры могут пользоваться восточными вестибюлями;
- вестибюль "Петровско-Разумовской" Серпуховско-Тимирязевской линии (до 15 мая). На вход и выход работают вестибюли "Петровско-Разумовской" Люблинско-Дмитровской линии;
- восточный вестибюль и подуличный переход "Полежаевской" (до 31 декабря). Войти и выйти можно через западный вестибюль.
Вестибюль станции "Красные Ворота" (со стороны первого вагона из центра) закрыт до 31 августа из-за замены эскалаторов - для пассажиров работает южный вестибюль. По той же причине до 30 сентября закрыт северный вестибюль "Ленинского проспекта" (со стороны последнего вагона из центра). Пассажиры могут пользоваться южным вестибюлем и вестибюлем станции Площадь Гагарина Московского центрального кольца.