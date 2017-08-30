ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Норильске состоялось межведомственное совещание, посвященное окончанию строительного сезона взлетно-посадочной полосы (ВВП) аэропорта "Алыкель". В заседании участвовал министр транспорта края Сергей Ерёмин, руководство Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, представители заказчика, подрядной организации, ГМК "Норильский Никель", аэронавигации, авиакомпаний, проектных и надзорных организаций.



Участники совещания проинспектировали комплекс выполненных работ второго этапа реконструкции ВВП.



Напомним, что в рамках соглашения между Росавиацией и ГМК "Норильский Никель" реализуется проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы главной северной воздушной гавани края. Работы разделили на три этапа. В прошлом году завершился первый этап, в ходе которого было обустроено 720 метров нового покрытия лётного поля. При этом авиасообщение во время реконструкции осуществлялось без ограничений, на всех типах воздушных судов.



В этом сезоне, учитывая лимитированную длину взлётной полосы во время реконструкции, потребовалось ввести ограничения в летное расписание аэропорта и обслуживать пассажиров силами малой авиации. По новой схеме рейсы на Москву были запущены через Сургут и Новый Уренгой на самолетах ATR. На период реконструкции увеличилось количество рейсов на красноярском направлении. Отметим, что стоимость билетов осталось практически на уровне прошлого года. Для решения этой задачи из бюджета края было выделено 200 млн рублей, столько же профинансировал и федеральный бюджет.



Сегодня работы завершены - обустроено 1020 метров новой полосы. Строители завершают работы по устройству укрепленных обочин летной полосы, примыкания к перрону, устройству светосигнального и радиотехнического оборудования. 15 сентября аэропорт должен получить сертификат допуска к полетам на всю длину ВВП, что позволит приступить к работе в обычном режиме.



Министр транспорта Сергей Ерёмин отметил, что график работ соблюдается в течение двух этапов реконструкции. "Несмотря на сложность проведения работ, связанную с коротким северным летом и необходимостью проводить работы в условиях действующего аэропорта, реализация проекта проходит успешно. Сегодня мы увидели уже практически полную готовность полосы после реконструкции в этом году. Аэропорт скоро войдёт в свой обычный распорядок работы. Во время реконструкции в 2018 году аэропорт будет обслуживать пассажиров. Конкретную схему полетов мы рассмотрим в ближайшее время на заседании рабочей группы", - подчеркнул министр.



Отметим, что уже в этом сезоне выполнялись работы по объектам, запланированным к вводу в 2018 году: велось строительство новых электроподстанций, ограждений, патрульной дороги, установили светосигнальное и метеорологическое оборудование, выполнен значительный объем земляных работ.