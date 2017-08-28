ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 27 августа 2017 г. приступил к выполнению прямых регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Будапешт. По авиационной традиции, первый самолёт Wizz Air в Пулково встретили водяной аркой из пожарных брандспойтов.



«Мы рады приветствовать Wizz Air в аэропорту Пулково. Один из красивейших городов Европы, Будапешт входит в число высоко востребованных направлений, с которыми у Санкт-Петербурга ранее не было прямого регулярного авиасообщения. Мы уверены, что привлекательный и качественный продукт, предлагаемый авиакомпанией Wizz Air, будет пользоваться высоким спросом как у туристов, так и у деловых путешественников с обеих сторон»



В августе-октябре отправиться в столицу Венгрии из аэропорта Пулково можно дважды в неделю по средам и воскресеньям. Планируется, что с 31 октября частота полетов увеличится до трех раз в неделю (вторник, четверг и суббота), а с мая 2018 г. — до четырех в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье). Рейсы будут выполняться на воздушных судах A320, рассчитанных на 180 пассажиров. Цены начинаются от 59,99 евро, включая обязательные тарифы и сборы, за билет в одну сторону.