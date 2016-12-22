Южный дублёр Кутузовского проспекта в Москве построят за счёт города
22.12.2016, 10:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительство южного дублёра Кутузовского проспекта от Аминьевского до Минского шоссе начнется уже в следующем году, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Планировалось привлечь к строительству этой трассы инвесторов, но в конечном итоге решено возводить ее на деньги столичного бюджета», - рассказал М. Хуснуллин.
Ранее М. Хуснуллин заявил, что южный дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы. Проезд по новой дороге станет бесплатным.
Магистраль будет иметь шесть полос для движения в обе стороны. Дублер пройдёт по территории промзоны Очаково, далее - вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское,Раменки, Фили-Давыдково, Дорогомилово.
«Планировалось привлечь к строительству этой трассы инвесторов, но в конечном итоге решено возводить ее на деньги столичного бюджета», - рассказал М. Хуснуллин.
Ранее М. Хуснуллин заявил, что южный дублер Кутузовского проспекта улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы. Проезд по новой дороге станет бесплатным.
Магистраль будет иметь шесть полос для движения в обе стороны. Дублер пройдёт по территории промзоны Очаково, далее - вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское,Раменки, Фили-Давыдково, Дорогомилово.