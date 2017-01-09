За новогодние праздники "Ласточки" на МЦК перевезли почти 1 млн пассажиров
09.01.2017, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года услугами проезда в электропоездах "Ласточка" на Московском центральном кольце воспользовались 950 тыс. пассажиров.
Напомним, для максимального удобства пассажиров ОАО "РЖД" организовало круглосуточную работу МЦК в новогоднюю ночь, а в рождественскую ночь время работы кольца было продлено до 2-х часов ночи.
Напомним, для максимального удобства пассажиров ОАО "РЖД" организовало круглосуточную работу МЦК в новогоднюю ночь, а в рождественскую ночь время работы кольца было продлено до 2-х часов ночи.