Завершено строительство тоннеля Северо-Восточной хорды под Щёлковским шоссе Москвы
30.08.2017, 13:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершено строительство тоннеля прямого хода Северо-Восточной хорды под Щелковским шоссе, сообщили в столичном Департаменте строительства.
«Автомобили поехали без каких-либо ограничений на всем протяжении Щелковского шоссе», — отметил руководитель ведомства Андрей Бочкарев.
Сейчас ведутся работы по благоустройству на участке от Краснопрудной улицы до МКАД. Ежедневно в дневную и ночную смены выходят более 1000 человек и около 90 единиц техники.
Участок Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе войдет в состав трассы, соединяющей Северный, Северо-Восточный и Восточный округа Москвы. В сентябре прошлого года были сданы первая эстакада основного хода на пересечении трассы с Щербаковской улицей, вторая эстакада основного хода на пересечении с Ткацкой улицей, правоповоротный съезд с внешней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе в область.
«Автомобили поехали без каких-либо ограничений на всем протяжении Щелковского шоссе», — отметил руководитель ведомства Андрей Бочкарев.
Сейчас ведутся работы по благоустройству на участке от Краснопрудной улицы до МКАД. Ежедневно в дневную и ночную смены выходят более 1000 человек и около 90 единиц техники.
Участок Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе войдет в состав трассы, соединяющей Северный, Северо-Восточный и Восточный округа Москвы. В сентябре прошлого года были сданы первая эстакада основного хода на пересечении трассы с Щербаковской улицей, вторая эстакада основного хода на пересечении с Ткацкой улицей, правоповоротный съезд с внешней стороны Северо-Восточной хорды на Щелковское шоссе в область.
Источник: Мэрия Москвы