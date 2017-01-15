Александр Лукашенко обсудил вопросы развития сотрудничества с Министром обороны Египта
15.01.2017, 22:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил 15 января с Министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи развитие сотрудничества в военно-промышленной сфере.
"Я уже говорил в присутствии вашего Президента, что у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы предоставить вам посильную помощь и поддержку, если вы будете в этом заинтересованы", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства рассчитывает, что Седки Собхи сможет посетить Беларусь и оценить, как в стране развивается военно-промышленная сфера. "Мы вам покажем наши возможности. Если вам те технологии, которые у нас есть, приемлемы, будем вместе работать. Думаю, мы найдем много тем для сотрудничества", - добавил Президент.
В свою очередь Министр обороны и военной промышленности Египта отметил большой военный потенциал Беларуси и развитие в стране технологичного производства военной техники. "Мы надеемся сотрудничать с вами в этих сферах", - добавил он.
"Я уже говорил в присутствии вашего Президента, что у нас нет закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы предоставить вам посильную помощь и поддержку, если вы будете в этом заинтересованы", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства рассчитывает, что Седки Собхи сможет посетить Беларусь и оценить, как в стране развивается военно-промышленная сфера. "Мы вам покажем наши возможности. Если вам те технологии, которые у нас есть, приемлемы, будем вместе работать. Думаю, мы найдем много тем для сотрудничества", - добавил Президент.
В свою очередь Министр обороны и военной промышленности Египта отметил большой военный потенциал Беларуси и развитие в стране технологичного производства военной техники. "Мы надеемся сотрудничать с вами в этих сферах", - добавил он.