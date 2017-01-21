Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью восприняли известие об ужасной автобусной аварии в Италии, в которой погибли граждане Венгрии, причём большинство из них – школьники.



В Беларуси скорбят по невинным жертвам. "Ужасно, когда гибнут дети – будущее каждой страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.