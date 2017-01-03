ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 января этого года Боливия, Эфиопия, Италия, Казахстан и Швеция заняли кресла непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Срок их полномочий — два года. Интересно, что Швеция сразу же заступила на пост председателя Совета Безопасности ООН.

Совет Безопасности состоит из пятнадцати членов Организации. Великобритания, КНР, РФ, США и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности. Ещё десять непостоянных членов избираются Генеральной Ассамблеей на два года. Каждый год проводится замена пяти из 10 непостоянных членов.

В прошлом году непостоянными членами Совета на 2016-2017 годы были избраны Египет, Сенегал, Украина, Уругвай и Япония.