Cамый длинный эскалатор в мире появился на станции метро "Парк Победы"
28.12.2016, 16:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Самый длинный в мире эскалатор появился на станции метро «Парк Победы», сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы достроили станцию “Деловой центр” и запустили сегодня эскалатор наклонного хода на “Парке Победы”. Это самый длинный эскалатор в мире, протяжённостью почти 130 метров, находящийся на глубине 68 метров. Он запущен в эксплуатацию, можно в Книгу рекордов Гиннесса его заявлять», — отметил заммэра.
Марат Хуснуллин также подчеркнул, что предусмотрено строительство эскалатора на втором выходе с «Парка Победы» — из западного подземного вестибюля.
В этом году на Калининско-Солнцевской линии ввели три станции — «Минскую», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» (все три — технический ввод). На строящейся станции «Очаково» уже готовы основные конструкции, туда доставлены эскалаторы. Рабочие приступили к отделке помещений.
Выйти на улицу со станции «Очаково» пассажиры смогут через два вестибюля. Выходы будут вести к Мичуринскому проспекту и Озёрной площади — там появятся остановки автобусов и троллейбусов.
«Мы достроили станцию “Деловой центр” и запустили сегодня эскалатор наклонного хода на “Парке Победы”. Это самый длинный эскалатор в мире, протяжённостью почти 130 метров, находящийся на глубине 68 метров. Он запущен в эксплуатацию, можно в Книгу рекордов Гиннесса его заявлять», — отметил заммэра.
Марат Хуснуллин также подчеркнул, что предусмотрено строительство эскалатора на втором выходе с «Парка Победы» — из западного подземного вестибюля.
В этом году на Калининско-Солнцевской линии ввели три станции — «Минскую», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» (все три — технический ввод). На строящейся станции «Очаково» уже готовы основные конструкции, туда доставлены эскалаторы. Рабочие приступили к отделке помещений.
Выйти на улицу со станции «Очаково» пассажиры смогут через два вестибюля. Выходы будут вести к Мичуринскому проспекту и Озёрной площади — там появятся остановки автобусов и троллейбусов.