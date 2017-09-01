Число жертв кассетных боеприпасов растет, особенно в Сирии и Йемене
01.09.2017, 19:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Число погибших от кассетных боеприпасов в мире в 2016 году по сравнению с предыдущим годом выросло вдвое и составило, по меньшей мере, 970 человек. Почти все они гражданские лица. Особенно резко растёт число жертв в Сирии и Йемене. И это – несмотря на то, что этот вид вооружений запрещён Конвенцией ООН.
Эти данные представлены в обзоре, подготовленном организацией Cluster Munitions Monitor, отслеживающей применение кассетных боеприпасов.
В докладе отмечается, что сирийские правительственные войска с августа прошлого года по июль нынешнего совершили 238 ударов с применением кассетных боеприпасов. Его авторы напоминают, что с 30 сентября 2015 года в военной операции сирийских войск участвует Россия. Саудовская Аравия использует кассетные боеприпасы в Йемене, хотя масштабы их применения несколько снизились в результате всплеска возмущения со стороны международного сообщества. Ни одна из этих стран не подписала Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов.
Такие боеприпасы опасны тем, что на пути к земле распадаются на сотни смертоносных снарядов, которые разбрасываются на огромной территории. Многие из них не разрываются и представляют смертельную опасность для мирных жителей, особенно для детей.
Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов ратифицировали 102 государства. Подписали, но не ратифицировали – ещё 17.
Эти данные представлены в обзоре, подготовленном организацией Cluster Munitions Monitor, отслеживающей применение кассетных боеприпасов.
В докладе отмечается, что сирийские правительственные войска с августа прошлого года по июль нынешнего совершили 238 ударов с применением кассетных боеприпасов. Его авторы напоминают, что с 30 сентября 2015 года в военной операции сирийских войск участвует Россия. Саудовская Аравия использует кассетные боеприпасы в Йемене, хотя масштабы их применения несколько снизились в результате всплеска возмущения со стороны международного сообщества. Ни одна из этих стран не подписала Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов.
Такие боеприпасы опасны тем, что на пути к земле распадаются на сотни смертоносных снарядов, которые разбрасываются на огромной территории. Многие из них не разрываются и представляют смертельную опасность для мирных жителей, особенно для детей.
Конвенцию о запрете кассетных боеприпасов ратифицировали 102 государства. Подписали, но не ратифицировали – ещё 17.
Источник: ООН