Московский лыжник выиграл золото универсиады
01.02.2017, 12:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Москвич Дмитрий Ростовцев победил в гонке преследования свободным стилем на универсиаде в Алма-Ате (Казахстан). Лыжник преодолел дистанцию 10 километров за 26 минут 12,5 секунды.
Второе место с отставанием в 14,7 секунды занял ещё один россиянин Валерий Гонтарь, а третьим стал представитель Армении Сергей Микаелян.
В аналогичной дисциплине у женщин первенствовала россиянка Анна Нечаевская, ещё два золота в копилку нашей сборной принесли конькобежка Александра Качуркина и сноубордист Богдан Богданов.
По итогам двух дней соревнований сборная России лидирует в общем медальном зачёте. На счету наших спортсменов восемь золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. На втором месте сборная Казахстана (2–2–4).
Зимняя универсиада в Алма-Ате (Казахстан) завершится 8 февраля. Следующие такие соревнования пройдут в Красноярске в 2019 году.
Второе место с отставанием в 14,7 секунды занял ещё один россиянин Валерий Гонтарь, а третьим стал представитель Армении Сергей Микаелян.
В аналогичной дисциплине у женщин первенствовала россиянка Анна Нечаевская, ещё два золота в копилку нашей сборной принесли конькобежка Александра Качуркина и сноубордист Богдан Богданов.
По итогам двух дней соревнований сборная России лидирует в общем медальном зачёте. На счету наших спортсменов восемь золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. На втором месте сборная Казахстана (2–2–4).
Зимняя универсиада в Алма-Ате (Казахстан) завершится 8 февраля. Следующие такие соревнования пройдут в Красноярске в 2019 году.