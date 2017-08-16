ООН: любые проявления расизма должны безоговорочно осуждаться
16.08.2017, 22:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа экспертов ООН по правам человека предупреждает о росте расизма и ксенофобии в США. По словам правозащитников, они возмущены событиями в Шарлоттсвиле и действиями ультраправых экстремистов.
"Эти события, с нашей точки зрения, – последний пример растущего расизма, расовой дискриминации, ненависти к лицам африканского происхождения, насилия на почве расизма и ксенофобии, которые, на самом деле, наблюдаются на демонстрациях по всей стране", - говорится в заявлении экcпертов.
Правозащитники также подчеркнули, что любые проявления расизма должны безоговорочно осуждаться, и призвали власти США принять меры. "Мы призываем правительство США и власти штатов принять меры, как можно скорее взять под контроль любые проявления подстрекательства к насилию на почве расизма и попытаться понять, как они могут отразиться на сплочённости общества", - сказали эксперты.
Правозащитники напомнили, что демонстранты в Шарлоттсвиле выкрикивали расистские, антисемитские и анти-иммигрантские лозунги, а также о том, что аналогичные демонстрации прошли в Калифорнии, Орегоне, Новом Орлеане и Кентукки.
Эксперты ООН призвали расследовать все случаи преступлений на почве расовой ненависти и наказать виновных.
"Эти события, с нашей точки зрения, – последний пример растущего расизма, расовой дискриминации, ненависти к лицам африканского происхождения, насилия на почве расизма и ксенофобии, которые, на самом деле, наблюдаются на демонстрациях по всей стране", - говорится в заявлении экcпертов.
Правозащитники также подчеркнули, что любые проявления расизма должны безоговорочно осуждаться, и призвали власти США принять меры. "Мы призываем правительство США и власти штатов принять меры, как можно скорее взять под контроль любые проявления подстрекательства к насилию на почве расизма и попытаться понять, как они могут отразиться на сплочённости общества", - сказали эксперты.
Правозащитники напомнили, что демонстранты в Шарлоттсвиле выкрикивали расистские, антисемитские и анти-иммигрантские лозунги, а также о том, что аналогичные демонстрации прошли в Калифорнии, Орегоне, Новом Орлеане и Кентукки.
Эксперты ООН призвали расследовать все случаи преступлений на почве расовой ненависти и наказать виновных.
Источник: ООН